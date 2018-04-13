Rusya, Trump'ın Tweetlerini Değerlendirdi...

Rusya Başbakan Yardımcısı, Trump'ın ABD-Rusya krizini tırmandıran tweetleri ile ilgili "Uluslararası ilişkiler bir kişinin sabah kalktığındaki moduna bağlı olmamalı. Rusya olası bir risk için hazırlık yapmıyor." diye konuştu.