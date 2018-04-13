Rusya, Trump'ın Tweetlerini Değerlendirdi...

Rusya Başbakan Yardımcısı, Trump'ın ABD-Rusya krizini tırmandıran tweetleri ile ilgili "Uluslararası ilişkiler bir kişinin sabah kalktığındaki moduna bağlı olmamalı. Rusya olası bir risk için hazırlık yapmıyor." diye konuştu.

Rusya, Trump'ın Tweetlerini Değerlendirdi...

Rusya Başbakan Yardımcısı, "Uluslararası ilişkiler bir kişinin sabah kalktığındaki moduna bağlı olmamalı. Rusya olası bir risk için hazırlık yapmıyor." ifadelerini kullandı.

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