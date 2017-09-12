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Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş

Antalya'da sabah saatlerinde bir ağaçta boynundan iple asılı halde ölü bulunan Rus 27 yaşındaki Andrei Ogorodnikov, tek başına tatil yaptığı ve intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

12 Eylül 2017 Salı 16:37
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş

Manavgat'a bağlı Örenşehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçta boynundan iple asılı halde bir erkek olduğu ihbarı üzerine Çenger Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağaçta asılı kişinin öldüğü belirlenirken, cebinde bulunan anahtardan yola çıkılarak yapılan incelemede, ölen kişinin ilçedeki bir otelde tatil yapan Rus Andrei Ogorodnikov olduğu belirlendi.

Rus turistin cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Andrei Ogorodnikov'un intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.


 

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