Rus ruleti oynayan Jandarma Astsubay hayatını kaybetti !

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda dün akşam korkunç bir olay yaşandı.Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma astsubay askerlerinden toplu tabanca getirmelerini istedi.İl Jandarma Komutanlığı emrinde oto teknisyeni ve bakım astsubayı olarak görev yapan Balıkesir Gönen nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Rıdvan Çetin toplu tabanca ile askerlerinin gözü önünde Rus ruleti oynadı.

Tabancadaki mermileri tek tek boşaltan Çetin, sadece bir mermi bıraktı. Alkollü olduğu belirlenen Çetin, şakağına dayadığı silahla Rus ruleti oynarken ilk denemesinde silah ateş aldı.

Ağır halde yaralanan Rıdvan Çetin , Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılldı. 28 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Rıdvan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatnı kaybetti.