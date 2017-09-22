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Rum lider Nikos Anastasiadis'i Türkiye korkusu sardı !

Rum lider Nikos Anastasiadis , Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ilişkilere yönelik Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı himayesi altına almaya çalıştığını söylerken Ankara'yı suçladı.

22 Eylül 2017 Cuma 10:19
Rum lider Nikos Anastasiadis'i Türkiye korkusu sardı !

Adada 40 binden fazla Türk askerinin bulunmasının, Kuzey Kıbrıs'ın tamamen Türkiye’nin hakimiyeti altında olan yasadışı oluşum olduğunu gösterdiğini dile getiren Anastasiadis, "Yapıcı eylemlerimiz, aralıksız çabalarımız ve hatta ilerlemeye rağmen görüşmeler çıkmaza girdi ve bu çıkmaz Türkiye’nin uzlaşmaz duruşu yüzünden ortaya çıktı. Türkiye, Kıbrıs’ı himayesi altına almaya çalışıyor." dedi.

BM DESTEK VERECEK

Anastasiadis şöyle konuştu: "BM Genel Sekreteri ile yarınki görüşmede, çerçeve teklifleri ve BM’nin ilgili kararlarına uygun olarak müzakereleri hemen başlatmaya hazır olduğumuzu iletme niyetindeyim. Kıbrıs konulu yeni konferans, geçmişte yaşananlara son koymalı. Bu ancak sağlam hazırlık yapılması, tüm taraf ve paydaşların güçlü siyasi irade ve kararlılık göstermesi durumunda olur. BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu çabalara destek vereceğini ve yardımda bulunacaklarından şüphe etmiyorum."

Türkiye ve Kıbrıslı Türklere çağrıda bulunan Anastasiadis, sadece karşılıklı saygı ve uzlaşı sayesinde, kazanan ve kaybedenlerin olmadığı ve tüm tarafların endişelerini giderecek sağlam çözüme kavuşulabileceğini anlamalarını istedi.

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