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RTÜK , İsmail Küçükkaya'nın sözlerini affetmedi !

Fox Tv'de haber sunuculuğu yapan İsmail Küçükkaya geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkında bulunduğu iddialar yüzünden RTÜK tarafından cezalandırıldı.

19 Ekim 2017 Perşembe 15:46
RTÜK , İsmail Küçükkaya'nın sözlerini affetmedi !

 İsmail Küçükkaya Fox Tv'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin terör örgütü FETÖ'nün haberleşme aracı olan ByLock'u kullandığını iddia etmişti. İsmail Küçükkaya'nın bu iddiaları Fox Tv'ye pahalıya patladı ve RTÜK'den rekor ceza geldi.RTÜK, kanala 'haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz' gerekçeleriyle ceza kesti.

İsmail Küçükkaya'nın bu iddialarına karşılık Bakan Fatma Betül , ''Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır.İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum'' ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya geçtiğimiz günlerde adliyeye gelmiş fakat ifade verememişti.

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