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Röntgenci Pansiyon Ruhsatsız Çıktı!

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde işletmecisinin anahtar deliğinden odaları gözetlediği öne sürülen pansiyonun ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:15
Röntgenci Pansiyon Ruhsatsız Çıktı!

Geçen 24 Haziran günü Ayvalık'a tatil için gelen 24 yaşındaki A.M.B., Gürcistan uyruklu 27 yaşındaki N.K. ve 24 yaşındaki D.B., Fevzipaşa- Vehbibey Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan pansiyona yerleşti. Ertesi gün saat 19.30 sıralarında odalarında anahtar deliğinden gözetlendiklerinden şüphelendi.

Emin olamayan kızlar, iddiaya göre iki gün sonra pansiyon işletmecisi K.M.A.'yı bir başka bir odanın anahtar deliğinden müşteriyi gözetlerken gördü ve kendi odalarının kapı aralığından cep telefonuyla görüntüledi. Bu görüntülerle polise başvuran kızlar, pansiyon sahibi K.M.A.'nın anahtar deliğinden müşteri odalarında röntgenlediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan pansiyon sahibi K.M.A. ifadesinin alınması ardından serbest kaldı. Pansiyon sahibi K.M.A. hakkında soruşturma evrakı adliyeye gönderildi, adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise o pansiyonla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, pansiyonun ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri, bugün pansiyona gelerek denetim raporu tuttu. 1 yılı aşkın süreden bu yana faaliyette olduğu belirlenen pansiyonun işlemlerin ardından mühürleneceği ifade edildi.



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