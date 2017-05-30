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Rodos Adasına Kaçmak İsteyen 7 FETÖ'cü Tutuklandı!

MUĞLA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik 'Rodos' adı verilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski emniyet müdürü ve akademisyenin de bulunduğu 7 kişi, tutuklandı.

30 Mayıs 2017 Salı 13:07
Rodos Adasına Kaçmak İsteyen 7 FETÖ'cü Tutuklandı!

Dalaman'ın Dalgakıran Mevkii'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçış planı yapıldığı yolunda ihbar alan polis, geçen 19 Mayıs gecesi operasyon yaptı. Operasyonda Ankara Bala İlçesi'nin eski Emniyet Müdürü İ.Ş., Balıkesir Eski Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı İ.D., Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve meslekten ihraç edilen M.K., Mozambik'te mimarlık yapan M.S.B., müteahhit O.T., ev hanımı S.N.K., S.T., A.E. ve Y.H., Denizli'de öğretmen B.G., işçi emeklisi O.H. ile organizatörler S.K. ve M.K. olmak üzere 13 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerle birlikte 280 bin lira tutarında ABD doları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D., M.S.B., İ.Ş., Y.H., M.K., B.G., O.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.N.K., O.T. ve S.T. ise soruşturmaların yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

Öte yandan; kaçak geçişi organize ettiği belirtilen S.K. ve M.K.'yı sorgulayan ekipler; soruşturmayı derinleştirdi. Kaçak geçişe aracılık yaptığı iddiasıyla 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu 6 şüpheli de işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi.



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