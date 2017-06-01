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Rize'de Suikast Silahı Kalem Tabanca Ele Geçirildi

Rize'de bir otomobili takibe alan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada suikastlerde kullanılan kalem tipi tabanca ele geçirildi...

01 Haziran 2017 Perşembe 12:56
Rize'de Suikast Silahı Kalem Tabanca Ele Geçirildi

 RİZE’de takibe alınan bir otomobilde biri kalem tipi olmak üzere 4 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Pazar İlçe Jandarma Asayiş ekipleri, Kocaeli ilinden Ardeşen İlçesi’ne gelecek bir otomobilin tabanca sevkiyatı yapacağı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Takibe alınan otomobil, dönüş yolunda Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurdu. Otomobildeki buluna A.B.'nin üzerinden 7.65 milimetre çapında kalem tipi tabanca çıktı. Otomobilde yapılan aramada ise 3 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi. Sürücü A.B. ile S.C., K.A., ve Ö.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 01.06.2017 13:06
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