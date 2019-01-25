Rize'den Uygur Türklerine destek

Mehmet Can PEÇE/RİZE, () - RİZE'de, Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü protesto edildi.

Sahil Camii önünde toplanan bir grup, cuma namazı sonrası ‘Zulme sessiz kalma, Doğu Türkistan kan ağlıyor’ yazılı dövizlerle yürüyüşe geçti. Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda son bulan yürüyüşün ardından Kuran okundu. Gurup adına konuşma yapan Ömer Abacı herkesi zulme karşı birlik olamaya çağırdı. Abacı “Kızıl Çin tarafından asimile edilmek istenilen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin aile birlikleri bozulmaktadır. Müslüman Türk aileleri içerisinde Çinli erkekler yetişmekte, Müslüman Türk erkekleri kamplarda toplanmaktadır. Bilinçli olarak yapılan bu politikalara karşı bütün dünya sessiz kalmaktadır. 18 Kasım 1884 tarihinde katil Çin Devletleri tarafından işgal edilen ata topraklarımızda o günden bu güne soydaşlarımızın Uygur Türklerine zulüm etmektedir” dedi.

Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri’nin İslami vazifelerini yerine getiremediklerini dile getiren Abacı “İslam’ın gerekleri olan oruç tutmaları, namaz kılmaları kuran okumaları yasaklanmaktadır. Dillerini unutmaları için çeşitli politikaları izlenmektedir. Bu sebeple doğu Türkistan kan ağlıyor. Çin’in kuşatmaya devam etsi durumunda dünyanın her yerinden insanların sokaklara döküleceğini, uluslararası kuruluşlar sadece katliam sonrası raporlar hazırlıyor. Bu işi zaten üniversitedeki akademisyenlerde yapıyor. Bu kuruluşlar amaçlarına uygun hareket etmiyorlar. Ben İslam Örgütü Konferansına ve Arap Birliği’ne sesleniyorum. Bizler Ortadoğu’daki gelişmelere sessiz kalmıyoruz. Sizlerde Doğu Türkistan’daki konulara sokaklara dökülmelisiniz. Doğu Türkistan’da öldürülen bir kadın, Şam’da, İstanbul’da ve Bağdat’ta öldürülmüştür. Devletimiz nasıl Suriye’ye, Filistin’e ve Arakan’a sahip çıkıyorsa Doğu Türkistan’a da sahip çıkması temennisiyle” ifadelerini kullandı.

Protesto gösterisi basın açıklamasının ardından son buldu.