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Riskli bölge deyip yıktılar ama 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı!

2005'te Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla 'Afet Risk Alanı' ilan edilen ve son 3 yıl içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısım kısım yıkılan, Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde ki 57 binanın yıkımı tamamlandı. Tapulu, iskanlı, ruhsatlı evleri, kendilerine hiç bir bedel ödenmeden yıkılan mahalleli perişan oldu.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:23
Riskli bölge deyip yıktılar ama 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı!

12 yıldan bu yana sürdürdükleri mücadeleden sonuç alamayan ve tapulu, iskanlı, ruhsatlı evlerinin kendilerine bedel ödenmeden yıkıldığını savunan konut sahipleri perişan olduklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yıktığı son 2 binanın sakinleri 10 metre karşısında yeni inşaat izni verilmesi, aynı bölgede 2 yıl önce Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.'a ait 380 bin volt Ambarlı-Yenibosna Yüksek Gerilim Yer altı Kablo Projesi kapsamında hat döşenmesinin garip olduğunu savundu.

Alın teri dökerek, 30 yıl önce satın aldıklar

İBB ekipleri, Bakanlar Kurulu'nun 2005 yılında 'Afet Risk Alanı' ilan ettiği Ambarlı Mahallesi'ndeki Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'ta bulunan 57 binayı son 3 yıl içerisinde aralıklarla yıktı. Bu bölgede evleri bulunanlar alın teri dökerek, yaklaşık 30 yıl önce satın aldıkları, düzenli olarak vergilerini ödedikleri tapulu, iskanlı, ruhsatlı binalarının yıkımını durdurmak için çalmadık kapı bırakmadıklarını, ancak yargı dahil tüm kapıların yüzlerine kapandığını anlattı.

'Afete Maruz Bölge'

1999 depremi ardından bölgedeki kanalizasyon sisteminde deformasyon olduğuna dair  raporlar üzerine ilk raporda 1 binanın yıkılması, 18'inin boşaltılması, 38 binanın izlenmesi istendi.  Bölgedeki İkinci raporda binaların durumları tespit edilirken, 'Mevcudun korunması' yeni yapılaşmaya izin verilmemesi uygun görüldü.  Ancak, izlenmesi istenen binalar da bir süre sonra bakanlar kurulunun aldığı kararla 'Afete Maruz Bölge' kapsamına alındı. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bölgede bulunan ve yıkılması istenen binayı 2 yıl önce yıktı.

İBB ekipleri aralıklarla bölgeye gelerek binaları yıkarken,  son iki bina alınan sıkı güvenlik önlemleri arasında yıkıldı. 1986 yılında satın aldığı evinin yıkılmasını çaresizlik içerisinde izleyen TEK emeklisi, 77 yaşındaki Mehmet Şen kızının daha önce oturduğu binanın çok sağlam olduğunu iş makinelerinin bunu saatler sonra yıkabildiğini söyledi. Şen, bölgedeki ailelerin çok büyük haksızlık ve adaletsizlikle karşı karşıya kaldıklarını seslerine herkesin kulak tıkadığını, yıkılan son binanın yanından geçen yolun karşı tarafın için sanki farklı zemine sahipmiş gibi tutum izlendiğini yıkım çalışmaları devam ederken 10 metre ötede verilen ruhsatla inşaat yapıldığına dikkat çekti.

Riskli bölgenin zeminine 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı

Son yıkılan 2 binadan birinde oğlu ile birlikte evinin yıkıldığını anlatan emekli makine mühendisi Cemal Kaya, çok büyük haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını devletin önlem alarak sorunu çözebileceği bölgeyi  'Afete maruz bölge' ilan ettiğini kendilerine ödeme yapılmadan burayı terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kaya, hak sahiplerine ödeme yapılmaması için 'Afet bölgesi' değil 'Afete maruz bölge' kararı çıkarıldığını, riskli gösterilen bölgede binalar yıkırken 2 yıl önce Bahçelievler'deki Yenibosna Gaz İzoleli Trafo Merkezi'ne (GIS TM) 380 bin kilovat gerilimde 16.6 kilometre uzunluğunda yeraltı hattı ile bağlantılarını yerleştirdiğini hatırlattı.
 

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