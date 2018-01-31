Reyhanlı'ya roket saldırısı ! Acı haber geldi ...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı harekatını yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti. 2011 yılında bu yana İnter'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Nagatomo, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. 6 aylığına 1 milyon euro ücret ödeyecek olan G.Saray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Japon futbolcunun satın alma opsiyonunu da aldı..

Son dakika edinilen bilgilere göre eröristtler Suriye tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket saldırısında bulunduğu öğrenildi.Meydana gelen saldırı sonrasında 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerde bulundu.