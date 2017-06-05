Rektör Kocası Tarafından Atanan Derya Bağ İstifa Etti

DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın, yeni kurulan İslami İlimler Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atadığı eşi Derya Bağ, kamuoyundaki tepkiler üzerine görevinden istifa etti.



REKTÖR KENDİNİ SAVUNMUŞTU



Eşini sekreter olarak atayarak tepkilerin odağına oturan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, “Ben ilk değilim, benden önceki rektörler de aynısını yaptı” dedi. PAÜ'de geçmiş dört rektörün de eşiyle çalıştığı ortaya çıktı. Daha sonra yazılı bir açıklama yapan Bağ, “Üniversitemiz İslami İlimler Enstitüsü sekterliğine yapmış olduğum atama, yasal mevzuata uygun olmakla birlikte, toplum vicdanında oluşturduğu olumsuz yankılar nedeniyle, eşim Derya Bağ memuriyet görevinden istifa etmiş olup üniversitemiz ile ilişiğini kesmiştir” dedi.



HEPSİ EŞ DURUMU



Rektör Bağ’ın eş atamasının, PAÜ’de ilk olmadığı ortaya çıktı. Pamukkale Üniversitesi'nin kurucu Rektörü Prof. Dr. Arif Akşit de eşi Prof. Dr. Filiz Akşit'i Tıp Fakültesi Dekanı yaptı. Prof. Dr. Hasan Kazdağlı'nın eşi Nermin Kazdağlı ise Eğitim Fakültesi'nde görev aldı. Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç'ın eşi Prof. Dr. Füsun Ardıç Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı Başkanlığına atandı. Bir önceki rektör olan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın eşi Prof. Dr. Gülseren Bağcı ise Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini hâlâ sürdürüyor.