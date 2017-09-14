Rektör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhabbeti artsın diye muska yazdırmış! Daha neler göreceğiz...

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun'un üniversitedeki odasında yapılan aramada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhabbetini artırması için el yazısı ile hazırlanmış muska bulunduğu belirtildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 28 Şubat'ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa aldı. Hoşcoşkun 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Son olarak da, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen 11 Eylül'de, eski rektör Prof.Dr. Cüneyt Hoşcoşkun hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Evinde bulunamayan Hoşcoşkun, firari olarak aranmaya başlandı.

Ege Üniversitesi'nin temsili tapu senedi de çıktı

Soruşturma sürecinde Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cüneyt Hoşcoşkun'un odasında yapılan aramada dijital materyaller ile bazı eşyalara da el konulduğu belirtildi. Hoşcoşkun'un üniversitedeki odasında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı aramada, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in bazı kitaplarının yanı sıra sahibi Prof.Dr. Cüneyt Hoşcoşkun olarak gösterilen Ege Üniversitesi'nin temsili tapu senedinin bulunduğu belirtildi.

'Besmele-niyet-Tayyip Erdoğan sıcaklık Cüneyt Hoş-Niyet'

El konulan eşyalar arasında bulunan muskanın ise ilginç bir amaçla hazırlandığı ortaya çıktı. Muskanın, Hoşcoşkun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhabbetini artırması için hazırlandığı anlaşıldı.

Bir not kağıdında el yazısıyla 'Besmele-niyet-Tayyip Erdoğan sıcaklık Cüneyt Hoş-Niyet' başlığıyla kaleme alınan muskada eski Rektör Hoşcoşkun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'sevgi ve muhabbetinin' artması için bazı ifadelerin yazılı olduğu belirtildi.