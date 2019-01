Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'nca Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ile Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açıldı.



Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu'nca bulgular ciddi ve yeterli bulunarak, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

