Referandum sürerken TSK'nın paylaştığı o fotoğraf olay oldu !

Irak Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını duyuran Reuters haber ajansı, Irak ve Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum düzenlemesine karşılık olarak alınacak önlemler konusunda işbirliğine gittiğini duyurdu.

Irak Özel Kuvvetleri'ne mensup 30 askerin sınırda olduğu bildirildi.

TSK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Eylül'de Silopi/Habur'da başlattığı tatbikata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir." ifadeleri yer aldı.

TSK, oy sayımı sürerken bu fotoğrafı paylaştı

Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir."