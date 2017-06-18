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Ramazan Bayramı için Suriyeliler Ülkesine Gidiyor!

RAMAZAN Bayramı nedeniyle Kilis'ten ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacıların sayısı 6 günde 20 bini aştı.

18 Haziran 2017 Pazar 13:25
Ramazan Bayramı için Suriyeliler Ülkesine Gidiyor!

Ramazan Bayramı için ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki geçişleri devam ediyor. Bölgeye gelenler, 40 santigrat dereceyi bulan sıcak havaya rağmen rağmen uzun kuyruklar oluşturuyor.

Güvenlik güçleri, sınırda izdiham oluşmaması amacıyla Suriyelileri, kurulan 5 ayrı toplanma çadırında yönlendirip işlemlerini yapmalarını sağlıyor. 6 günden bu yana sınırdaki güvenlik noktasında işlem yapıp ülkesine geçen Suriyeli sayısının 20 bini aştığı belirtildi.

Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyelilerin, 14 Temmuz'a kadar yeniden Türkiye’ye dönmeleri gerektiği ifade edildi.



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