Ramazan Ayında Camiyi Soydu!

BOLU'da 7 camiye girip bağış paraları ile laptopları çalıp, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri de cihazla birlikte söküp alan H.K. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, bazı camilere namaz kılma bahanesiyle girip hırsızlık yaptığı belirlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 7 farklı camide gerçekleşen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Camilerde bağış paraları ile laptopları çalan, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri de cihazı sökerek alan kişinin H.K. olduğu belirlendi. Müezzinlerin odalarının kapılarını levyeyle açarak hırsızlık yapan H.K., polisin çalışması sonucu yakalandı.



H.K.'nın, 7 farklı ilde cami ve okullara girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. H.K'nın saklandığı evde yapılan aramada da hırsızlık amacıyla kullandığı ve çaldığı malzemeler ele geçirildi. H.K'nin girdiği camilerde cemaatin olduğu zamanlarda dikkat çekmemek için namaz kılma numarası yaptığı da öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.