PYD'ye geçmek İsteyen PKK'lı Sınırda Yakalandı!

ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi’nde, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan cezaevinde 4 yıl 9 ay yatan Bayram P., PYD saflarına katılmak için Suriye sınırını geçmeye çalıştığı sırada kendisine yardım eden 2 kişiyle birlikte yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan 4 yıl 9 ay cezaevinde yatıp tahliye olan Bayram P.'nin Suriye’de PYD saflarına katılmak için sınırı geçeceği bilgisiyle harekete geçti. Para karşılığında anlaştığı Suriyeli A.E., ve Ç.E.'nin yardımıyla Suriye’nin Telabyad kentine komşu Akçakale’nin Tatlıca Mahallesi’nden kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan Bayram P., jandarma ekiplerince yakalandı. Aracı 2 Suriyelinin de gözaltına alındığı şüpheliler, sağlık kontörlüden geçirilerek sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.