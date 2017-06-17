Galeriler Videolar
İstanbul 26°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
98193
ALTIN
141.365
DOLAR
3.5006
STERLİN
4.4785
EURO
3.9168
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!
Tez İçin Doçentin Evinde Kaldı, Cinsel Saldırıya Uğradı
Tez İçin Doçentin Evinde Kaldı,...
Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan Şanlıurfa'da Telef Oldu
Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan...
AKTİK İnsansız Hava Aracı Kara Kuvvetleri'ne Teslim Edildi
AKTİK İnsansız Hava Aracı Kara...

PYD'ye geçmek İsteyen PKK'lı Sınırda Yakalandı!

ŞANLIURF Akçakale'den Suriye'nın Telabyad ilçesine geçerek PYD saflarına geçmek isteyen bir PKK'lı yakalandı, sanığa yardım etmek isteyen 2 kişi de gözaltında

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:37
PYD'ye geçmek İsteyen PKK'lı Sınırda Yakalandı!

ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi’nde, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan cezaevinde 4 yıl 9 ay yatan Bayram P., PYD saflarına katılmak için Suriye sınırını geçmeye çalıştığı sırada kendisine yardım eden 2 kişiyle birlikte yakalandı.

 İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan 4 yıl 9 ay cezaevinde yatıp tahliye olan Bayram P.'nin Suriye’de PYD saflarına katılmak için sınırı geçeceği bilgisiyle harekete geçti. Para karşılığında anlaştığı Suriyeli A.E., ve Ç.E.'nin yardımıyla Suriye’nin Telabyad kentine komşu Akçakale’nin Tatlıca Mahallesi’nden kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan Bayram P., jandarma ekiplerince yakalandı. Aracı 2 Suriyelinin de gözaltına alındığı şüpheliler, sağlık kontörlüden geçirilerek sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı!
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı!
Kendisi Serbest Kaldı; Eşi Tutuklandı!
Kendisi Serbest Kaldı; Eşi Tutuklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Korumasını BM Genel Kuruluna Götürmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Korumasını BM Genel Kuruluna Götürmeyecek
Damat Ömer Faruk Kavurmacı Hakkında Tutuklama Kararı
Damat Ömer Faruk Kavurmacı Hakkında Tutuklama Kararı
İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Özem Tim Baskını!
İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Özem Tim Baskını!
Sakarya Hendek'te Suriyeli Kavgası : Yaralılar ve Gözaltılar Var!
Sakarya Hendek'te Suriyeli Kavgası : Yaralılar ve Gözaltılar Var!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!
Ramazan Ayında Camiyi Soydu!
Ramazan Ayında Camiyi Soydu!
Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu Tahliye Edildi
Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu Tahliye Edildi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim