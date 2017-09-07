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Posta Yazarı Yazgülü Aldoğan : Türkiye'de Ensest Yaygın, Şimdi de Bana Saldırırlar!

Posta Gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, son dönemlerin en tartışılan konularının başında gelen Ensest olayına değindi. Aldoğan, " Şimdi de bana saldırırlar"dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 14:27
Posta Yazarı Yazgülü Aldoğan : Türkiye'de Ensest Yaygın, Şimdi de Bana Saldırırlar!

Yazar Melis Alphan'ın, " Türkiye'deki ensest ilişkiyi 'Murat Başoğlu'na niye şaşırıyoruz?" başlıklı yazısı nedeni ile tartışmalar devam ederken, Posta Gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan'dan çarpıcı bir yazı geldi.

Yazgülü Aldoğan, Posta Gazetesinde bugün yayınlanan yazısında, ensest olaylarında babanın kızına tasallutunun yoğunluğuna dikkati çerekerek, "Bir babanın mahkemede “İnsan bahçesine diktiği ağacın meyvesini ilk kendi tatmaz mı?” diye savunması var, zihniyete gelin." diye yazdı...

Yazdığı bu yazıdan sonra , " Şimdi de bana saldırırlar" diye not düşen Yazgülü Aldoğan, yazısında şu görüşlere yer verdi...

******

Türkiye'de ensest oranı yüzde 40Aziz Nesin "Türk halkının yüzde 60’ı aptaldır” dedi diye adamı yakmaya kalktılar. Şimdi de bir kadın “Halkın yüzde 40’ı ensesti yaşıyor” dedi diye neredeyse taşlanacak.

Yıllardır bu kanayan yarayı yazarım. Üfürük değil, adli tıp raporlarından, yazmaya utandığım ayrıntıları okuduğum, bildiğim için.

Ensest, insanlar arasında birinci dereceden kan bağı olanlar içindeki cinsel ilişkidir.

Toplumumuzda ikinci derecede olanı hayli yaygındır, kardeş çocukları arasındaki evlilikler, toprak, servet bölünmesin, kız yabancıya gitmesin anlayışından kaynaklanır.

Pek çok sakat doğan çocuk da bu evliliklerin ürünüdür, bakınız ülkenin en zengin ailelerinin çocukları!

Ne yazık ki töre, gelenek diye diye bu yanlışlığa göz yumulur ve evlilikleri yasal kabul edilir.

Zorla ilişki 

Daha da acıklısı ve neyse ki yasalarımız tarafından suç kabul edileni, birinci derece kan bağı olanlar arasındaki cinsellik. Bu da korku, utanma, vb. yüzünden çoğu aile içinde gizli kalıyor, ortaya çıkmıyor!

En yaygını babanın kızına tasallutu.

Bir babanın mahkemede “İnsan bahçesine diktiği ağacın meyvesini ilk kendi tatmaz mı?” diye savunması var, zihniyete gelin.

Anne çoğu zaman bilse bile korkudan göz yumar. Çocuk küçüktür, önce anlamaz, sonra korkar!

Babasından olma kardeşini doğururken hastanede ortaya çıkar! Amcanın yeğenine tecavüzü sonucu kız kirlendi diye aile meclisi kararıyla, kirletenin değil, kızın öldürüldüğü adli vaka var.

Bir lağım çukurudur ki bu konu, yazarken eliniz kirlenir.

Niye bayramın gündemindeydi?

Bir şöhret bozuntusu, yeğeniyle öpüşürken görüntülendi. Pak inkar, “Kadını tanımıyorum” dedi, oysa öpüştüğü kadın, ikinci eşiyle evli, öz yeğeni çıktı.

Adamın karısı razı diye bu ensest değil mi?

Şimdi bu ilişkiyi rıza var, reşitler diye savunmak doğru mu?

Bu şiddete dayalı enseste karşı çıkmamızı zorlaştırmaz mı?

Ne yazık ki bu ülkenin en çok okunan yorumcusu Ahmet Hakan, harlı ve hararetli savunuyor, eleştireni de alaya alıyor! Bir bildiği var elbet.

Kamunun eleştiri okları ise Melis Alphan’a yöneliyor. Çünkü o, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün açıkladığı, bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmiş Türkiye’nin Ensest Raporu’nu köşesine taşımış.

Bu rapora göre Türkiye’de ensest yüzde 40 oranında.

Anne oğul, baba kız, kardeşler arasında zorla, şiddetle, ya da kandırmayla yaşandığı bir gerçek. Öyle gerçek ki torunları olan yaşlı bir kadının oğullarını emzirmeye kalkıştığını bizzat dinledim! “Gel oğlum, meme vereyim” diyordu!

Tıbben zararlı 

Hayvanlar arasında yaşanabilen bu ilişki insanlara yaramıyor. Gelişmiş ahlak düzeyimize ters, doğacak çocuklar sakat oluyor. Genler bozuluyor. Özellikle aile içinde çocukların korunması şart. Çocuklarımızın da kaderine bakın, evde ebeveynlerinden, okulda öğretmenlerinden, kuran kurslarında hocadan her türlü tasalluta açıklar. Kamu araçlarında şöför, yolcu saldırır. Neymiş, yüzde 99.9 müslüman ve dindar ülkeymişiz.

Ahlaklı olun yeter diyeceğim. Şimdi bana da saldırırlar!

Son Güncelleme: 07.09.2017 14:47
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