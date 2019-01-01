Poşete para vermemek için markete çantayla geldiler 

Ankara'da yeni yılın ilk günü alışveriş yapanlardan bazıları 'ücretli poşet uygulamasına' geçildiğini öğrenince şaşırırken, bazı kişiler ise aldıkları ürünleri yanlarında getirdikleri çantalara doldurarak evlerine gitti.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, çevre kirliliğine neden olan plastik poşetlerin kullanımını azaltmak amacıyla getirdiği 'ücretli poşet uygulaması'na bugün başlandı. Başkent'te yeni yılın ilk günü alışverişe çıkanlardan bazıları, poşetlerin 25 kuruşa satıldığını öğrenince şaşırdı. Uygulamadan haberi olmadığını söyleyen tüketicilerden kimisi ücret karşılığında aldıkları poşetlere ürünleri doldururken, kimisi de ürünleri ellerinde taşıyarak evlerine gitti. Hazırlıklı olanlar ise yanlarında getirdikleri çantalarla alışverişlerini yaptı.



MEMNUN OLAN DA VAR OLMAYAN DA

Marketten alışveriş yapan Batuhan Kaya, uygulamanın faydalı olduğunu söyleyerek, "Türkiye için belki biraz erken oldu. Ama sonuç olarak faydalı bir uygulama. Atıkların sayısı da azalmış olacak. Çevreye duyarlılık bakımından destekliyorum; ama diğer taraftan rahatsız etmedi de değil. Çünkü alışmıştık marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin ücretsiz olmasına. Biraz da farkındalık yarattı bu durum" dedi.



Hüseyin Altınsaray ise uygulamanın doğru olmadığını savunarak, "O zaman her yerde plastik poşeti yasakla ve bütün plastik torbalar bez olsun. Çevreyi koruyacaksanız böyle koruyun. Tanesi 25 kuruşa kaç tane poşet satılacak bir günde? O zaman tamamen yasaklansın bu poşetler. Meyveler de file torbalara konulsun. Çevreye duyarlılıksa amaç, bu şekilde yapılabilir" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

-Namık Kemal isimli vatandaş ile röp.

-Batuhan Kaya isimli vatandaş ile röp.

-Hüseyin Altınsaray isimli vatandaş ile röp.

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()