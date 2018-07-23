POMEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanıyor?

22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına lisans ve ön lisans mezunlarının katılım sağladığı seçme sınavı ve mülakatları tamamlandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama olmasa da, Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu’nun sonuçlar için 20 Temmuz’dan sonrasını işaret ettiği gibi iddialar bulunuyor.Bunun yanında geçen sınavlara bakıldığında mülakatların 10 Şubat’ta bittiği görülüyor. Mülakat bitiminden 15 gün sonra, 25 Şubat’ta sonuçlar açıklanmıştı. Daha önceki alımlarda ise en geç açıklama tarihinin 1 ay olduğu görülüyor. Sonuçların 21. dönemle paralel şekilde, yaklaşık 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 22. dönem mülakatları ise 30 Haziran’da bitmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 11:41