POLİSTEN İNSAN KAÇAKÇILIĞINA, YABANCI KADINLARA ŞİDDETE KARŞI ARAPÇA BROŞÜR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Emniyet Genel Müdürlüğü, başta Suriyeliler olmak üzere çeşitli Ortadoğu ülkelerinden gelenlerin insan kaçakçılarının eline düşmemesi ve şiddete maruz kalan kadınların bilgilendirilmesi amacıyla geçici veya sürekli yaşadıkları ilçelerde dağıtılmak üzere eğitici amaçlı Arapça broşürler hazırladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bastırdığı broşürler, yabancı göçün görüldüğü il ve ilçelerdeki karakolların girişlerine oluşturulan stantlara yerleştirildi. Böylece insan kaçakçılığı, yabancı kadın ve çocuklara yönelik şiddet karşısında neler yapabileceklerine dair bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verildi. İstanbul’daki çeşitli ilçelerdeki karakolların girişlerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bazı fotoğrafların da kullanıldığı broşürlerde, Türk Hükümeti’nin, insan kaçakçılığı suçuyla mücadele etmek için çok çalıştığı vurgulanırken, "İnsan kaçakçılığı suçuna sessiz kalmayın, durmayın arayınö denildi. Broşürlerde ayrıca kadın, erkek veya çocukların bir fabrika, atölye veya başka bir işyerinde çalışmaya, başkaları ile cinsel ilişkiye girmeye, organlarını vermeye zorlanamayacağı ifade edilirken, "Herhangi bir zulüm görürseniz veya bu konuda bir olaya şahit olduysanız lütfen polis teşkilatına başvurun ya da acil polis numarası: 155’i arayın" uyarısı yapıldı.

Broşürde yoksulluk, savaş, göç, doğal afetler, cinsel ayrımcılık ile karşılaşan veya daha iyi yaşamaya çalışan kişilerin kötü niyetli kişiler tarafından aldatılabileceği, insan kaçakçılığının Türkiye’de, herhangi bir ülkede veya uluslararasında suç olduğu vurgulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Arapça broşür

-Arapça broşürde yazılanlar (Arapça ve Türkçe okunuşları)