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Polisle çatışmaya giren maskeli bir kişi bacağından vuruldu !

Adana'da elinde av tüfeği ile gezen maskeli bir şahış polislerin uyarılarına ateş açarak karşılık verdi.Çatışma sonucu maskeli şahıs bacağından vuruldu.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:01
Polisle çatışmaya giren maskeli bir kişi bacağından vuruldu !

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kıyıboyu Caddesi üzerinde yüzü maskeli ve ellerinde av tüfeği bulunan iki kişinin yürüdüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, terör saldırısı olabileceği şüphesiyle silahlı iki kişinin gidiş istikametine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Fatih Mahallesi ara sokaklarında şüphelileri bulan ekipler, ellerindeki silahları bırakmaları için uyarıda bulundu.

Uyarıya ateşle karşılık veren şüphelilerden Mustafa Akgün, bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, kimliği henüz belirsiz diğer şüpheli ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Bölgede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi alınırken, Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek incelemede bulundu. 

CEZAEVİ FİRARİSİ 

Yaralı olarak bir eve sığınırken yakalanan Akgün'ün, kimlik incelemesinde cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgün'ün ilk ifadesinde, arkadaşıyla birlikte bir eve baskın yapmaya gittiğini söylediği öne sürüldü. Diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.  

Son Güncelleme: 07.09.2017 10:09
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