Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: Klozetten bonzai çıktı!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Ağustos'ta uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Sultanbeyli'de 27 yaşındaki B.Y.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bonzai maddesinin klozete döküldüğü görüldü. Şüphelinin polise delil bırakmamak için klozete döktüğü bonzai maddesinin 1 kilo 50 gramlık bölümü klozetten çıkarıldı.

Fare zehiri de bulundu

Evin diğer bölümlerinde yapılan aramalarda da 1 kilo 358 gram bonzai maddesinin yanısıra bonzai üretiminde kullanıldığı değerlendirilen fare zehiri bulundu. Hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 75 liraya da el konuldu. Baskın ve aramalar polis kamerasıyla kayıt altına alındı.

Şüpheli 6 suçtan aranıyor

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen B.Y.'nin 'Uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanma' ve 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından 6 aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.