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Polis memurunun korkunç ölümü , yanarak hayatını kaybetti

Bursa'da bir apartmanın 5.katında çıkan yangın sonucu eski polis memuru 41 yaşındaki Ali Darıca hayatını kaybetti.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:24
Polis memurunun korkunç ölümü , yanarak hayatını kaybetti

Olay Merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Babadağ Apartmanının 5'inci katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Eşinden ayrı yaşayan ve dokuz ay önce 'memuriyete uymayan hareketler' nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Ali Darıca, 47 yaşındaki arkadaşı Zevcan Aydın ile birlikte yaşamaya başladı. Apartman sakinlerinin verdiği bilgiye göre Ali Darıca ve Zevcan Aydın birbirlerine yüksek sesle bağırarak kavga ettiler.

Daha sonra Zevcan Aydın tartışmanın ardından evden ayrılıp bina önünde beklemeye başladı. Zevcan Aydın'ın evden ayrılmasından sonra iddiaya göre Ali Darıca çelik olan daire kapısını arkadan kilitledi.

"YARDIM EDİN KURTARIN BENİ"

Yangının çıkmasının ardından Ali Darıca pencereye çıkıp bağırakak "Yardım edin beni kurtarın" diye yardım istedi. Evin yandığını gören Zevcan Aydın çevredeki vatandaşlar ve apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirip birlikte kapıyı açmaya çalıştılar.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde yoğun dumandan dolayı zehirlenip yere düşen Ali Darıca'nın yanmış cesediyle karşılaştı.

KENDİMİ YAKARIM DEMİŞ

Aynı binada işyeri bulunan Hüseyin Çay "Yangından bir saat önce evin içinden kavga sesleri geliyordu, birbirlerine bağırıp bir şeyler kırıyorlardı. Daha sonra kadın dışarıya çıktı. Daha sonra yanında bulunan üç kişiyle kapıyı kırmaya çalışıyorlardı. Ekipler kapıyı kırdılar, içeriye girmeye çalıştık ancak yoğun duman nedeniyle içeriye giremedik, kadının anlattığına göre adam kavga esnasında kendimi yakarım demiş" diye konuştu.

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları araştırmada yangının sıvı bir madde ile tutuşturulmuş ihtimali üzerine inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Darıca'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK"

"Biz seninle tartışıyorduk ama birbirimizi seviyorduk" diye gözyaşı döken Aydın'a, "Son kez görmek istiyorum" dediği Darıca'nın cesedi cenaze nakil aracında kendisine gösterilerek teşhis yaptırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 21.09.2017 10:26
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