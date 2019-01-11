Polis karakolu, sokak kedilerinin yuvası oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde Akdere Polis Merkezi Amirliği, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedilerinin yuvası oldu. Polislerin bahçede beslediği kediler, karakolun içinde koltuk ve sandalyelerin üzerinde ısınıyor.



Akdere Polis Merkezi Amirliğinde görevli polisler, karakolun çevresinde dolaşan ve kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kedilere sahip çıktı. Polisler, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için kedileri karakola aldı. Polislerin bahçeye koyduğu mama kaplarından beslenen kediler, gün içinde içeriye girerek rahatça dolaşıp, koltuk ve sandalyelerde uyuyor. Vardiyalı olarak çalışan polisler, nöbetin yorgunluğunu kedileri severek, onlarla ilgilenerek gideriyor. Polis merkezine gelen vatandaşlar ise içeride gördükleri kedileri seviyor.



Akdere Polis Merkezi Amirliğinde Grup Amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant, sokak hayvanları özellikle kedilerin polis merkezine sığınma amaçlı geldiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Kış mevsiminde hava çok soğuk oluyor. Polis merkezimiz her zaman açık olduğu için içeri giriyorlar. Biz de bundan rahatsız olmuyoruz. Müracaat için gelen vatandaşlar kedileri kucaklarına alıp seviyorlar. Özellikle çocuklar kedilere çok fazla ilgi gösteriyor. Mesai saatleri uzuyor. Sakinleştirici etkileri var kedilerin. Biz çalışırken kediler masada duruyor. Telsiz dinlerken onları okşayıp rahatlıyoruz. Her zaman polis merkezine gelen kediler bir iki gün gelmezse endişe ediyoruz ve onları aramaya başlıyoruz, gelmedikleri zaman üzülüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis merkezindeki kediler

-Koltukta uyuyan kediler

-Polislerin kedileri sevmesi

-Polislerin çalışması

-Komiser yardımcısı ile röp.

-Kedilere mama verilmesi

Haber:Nursima ÖZONUR-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA ,()