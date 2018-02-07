PKK/PYD Yardakçılarına Sosyal Medya Operasyonu!

Çanakkale’de sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, dün Ayvacık ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.



Şüpheliler bugün tamamlanan işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.