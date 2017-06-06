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PKK'nın Malzemeleri İmha Edildi!

Terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar bulundu. Bingöl'ün Genç ilçesinde ele geçirilen malzemeler savcılık talimatı üzerine imha edildi...

06 Haziran 2017 Salı 00:14
PKK'nın Malzemeleri İmha Edildi!

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’nın kullandığı içi malzeme dolu 5 ve 3 odalı iki sığınak bulundu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma ve 49’uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında bugün icra edilen Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-11 Operasyonu’nda biri 3, diğeri 5 odalı iki sığınak ele geçirildiği bildirildi. Sığınakta 15’i büyük 5’i küçük 20 tüp, 1 kroki, 3 terörist kıyafeti, 1 soba, 2 sırt çantası, 2 kar kıyafeti, 3 boş şarjör, 1 Mekap ayakkabı, 30 pil, 150 kilo şeker, 50 kilogram makarna, 10 kilogram bulgur, 25 kilogram un, 54 litre yağ, 30 kilogram tuz, 30 kilogram şehriye, 25 kilogram pirinç, 1 adet saç, 3 adet tüp başlığı, 1 adet fırın, 2 adet gaz lambası, 1 merdane, 15 metre hortum, 100 metre elektrik kablosu, 3 adet el feneri, 3 testere, 3 kazma, 1 levye, 1 şemsiye ve 10 pil şarj cihazı ve muhtelif mutfak malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçen yaşam malzemelerinin savcılık talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildiği, delil niteliği olan diğer malzemelerin ise muhafaza altına alındığı kaydedildi.



Son Güncelleme: 06.06.2017 00:20
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