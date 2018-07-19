PKK’nın Lojistik Sorumlusu Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik 17-18-19 Temmuz’da düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK’dan yapılan bir diğer açıklamada ise 13 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonda PKK’nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist öldürüldü bilgisi verildiUludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “19 Ekim 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir.”TSK’nın resmi twitter sayfasında da iki operasyonla ilgili bilgiler şu şekilde paylaşıldı:“Irak kuzeyi Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerine 17-18-19 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam dokuz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.Irak'ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 11:07