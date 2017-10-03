Galeriler Videolar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103603
ALTIN
146.665
DOLAR
3.5916
STERLİN
4.7498
EURO
4.2178
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi...
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
Roket Turizm!
Roket Turizm!
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
Diyarbakır'da hain terör saldırısı !
Bakanlıklarda FETÖ Operasyonu: 141 kişi hakkında gözaltı kararı
Bakanlıklarda FETÖ Operasyonu: 141 kişi...

PKK'nın Avukatların Operasyon : 3 Gözaltı 5 Avukat Aranıyor!

Mersin'de PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün sözde hukuk komisyonunu kuran avukatlara operasyon yapıldı. 3 avukatın gözaltına alındığı operasyonda 5 avukat ise aranıyor.

03 Ekim 2017 Salı 12:56
PKK'nın Avukatların Operasyon : 3 Gözaltı 5 Avukat Aranıyor!

PKK terör örgütü ile mücadale kapsamında kırsalda askeri operasyonlar sürerken, örgütün şehir yapılanması olan KCK'ya yönelil operasyonlar da devam ediyor.

Mersin'da uzunca bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan avukatlara KCK operasyonu düzenlendi. Operasyonda şuana kadar 3 avukat gözaltına alınırken 5 avukatın ise arandığı bildirildi.

SÖZDE HUKUK KOMİSYONU KURMUŞLAR!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün hukuk komitesi içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanan avukatların PKK ve KCK propagandasına dönüşen eylemlerde aktif rol aldıkları, örgüt militanlarına hukuksal destek verdikleri belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan polis, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şahısların ev ve işyerlerinde arama yaptı. Operasyon sırasında belirlenen adreslere yapılan baskında 3 avukat gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 5 avukat ise aranıyor.

Son Güncelleme: 03.10.2017 14:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika : Meclis HDP'li Vekil Besime Konca'nın vekilliğini düşürdü
Son Dakika : Meclis HDP'li Vekil Besime Konca'nın vekilliğini düşürdü
Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!
Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !
Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Tehdit!
Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Tehdit!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Musul ve Kerkük açıklaması ! 82 Kerkük , 83 Musul ...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Musul ve Kerkük açıklaması ! 82 Kerkük , 83 Musul ...
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim