PKK'nın Avukatların Operasyon : 3 Gözaltı 5 Avukat Aranıyor!

PKK terör örgütü ile mücadale kapsamında kırsalda askeri operasyonlar sürerken, örgütün şehir yapılanması olan KCK'ya yönelil operasyonlar da devam ediyor.



Mersin'da uzunca bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan avukatlara KCK operasyonu düzenlendi. Operasyonda şuana kadar 3 avukat gözaltına alınırken 5 avukatın ise arandığı bildirildi.



SÖZDE HUKUK KOMİSYONU KURMUŞLAR!



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün hukuk komitesi içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanan avukatların PKK ve KCK propagandasına dönüşen eylemlerde aktif rol aldıkları, örgüt militanlarına hukuksal destek verdikleri belirlendi.



Operasyon için düğmeye basan polis, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şahısların ev ve işyerlerinde arama yaptı. Operasyon sırasında belirlenen adreslere yapılan baskında 3 avukat gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 5 avukat ise aranıyor.