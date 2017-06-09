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PKK'nın Avaşin ve ZAP Kampı Vuruldu : 14 Terörist Ölü

TSK PKK'nın Ayaşin ve ZAP bölgesi kamplarını vurdu. Operasyonda 14 terörist öldürüldü. PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği açıklandı.

09 Haziran 2017 Cuma 12:22
PKK'nın Avaşin ve ZAP Kampı Vuruldu : 14 Terörist Ölü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Avaşin-Basyan bölgesinde sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ZAP BÖLGESİNDE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri,  bugün sabah saatlerinde Şırnak kırsalı ve Kuzey Irak Zap bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 9 teröristin düzenlenen hava harekatı ile getirildiğini ve bölgede bulunan 2 silah mevzii, 2 sığınak ve 1 mağaranın tahrip edildiğini açıkladı. 
 



Son Güncelleme: 09.06.2017 12:57
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