PKK'nın 14 Mağarası İmha Edildi!

Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında yapılan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Feyzullah Sarıçiçek müşterek operasyonda 14 mağara tespit edilerek, imha edildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla; Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca 06 Şubat 2018 tarihinde icrasına başlanan Gazi J. Uzm. Çvş. Feyzullah Sarıçiçek müşterek operasyonunda 14 adet mağara/barınak tespit edilerek imha edilmiş olup; 2 adet EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 1 adet küçük tüp, 500 metre ikili kablo ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir” denildi.