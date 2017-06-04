Galeriler Videolar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
98868
ALTIN
144.357
DOLAR
3.5090
STERLİN
4.5158
EURO
3.9539
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli Günler Devam Edecek
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli...
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı...
Göztepe Eskişehirspor Maçı Durdu! Saha Alev Alev!
Göztepe Eskişehirspor Maçı Durdu! Saha...
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak Yakalandı
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak...
15 Kişilik Minibüste 50 Kaçak Yakalandı!
15 Kişilik Minibüste 50 Kaçak...

PKK Yandaşları İçinde Müşteri Olan Markete Patlayıcı Attı

Diyarbakır'da PKK Yandaşları İçinde Müşteri Olan Markete Patlayıcı Attı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, vatandaşlar patlama nedeni ile büyük panik yaşadı.

04 Haziran 2017 Pazar 23:34
PKK Yandaşları İçinde Müşteri Olan Markete Patlayıcı Attı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli bir grup, içeride müşterilerin olduğu sırada bir markete el yapımı patlayıcıyı attı. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken markette maddi hasar oluştu. 

Bağlar ilçesi, 5 Nisan Mahallesi, Lezgin Avcı Caddesi üzerinde bulunan bir markete bugün saat 21.50 sıralarında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Olay saatinde market önüne gelen yüzleri maskeli bir grup, ellerindeki patlayıcı maddeyi marketin kapısına attı.

Market içinde müşterilerin bulunduğu sırada yapılan bombalı saldırı, çevrede büyük paniğe yol açtı. Büyük bir gürültüyle infilak eden patlayıcı marketin camlarına zarar verirken, içerideki vatandaşlar kısa sürede kaçarak marketten dışarı çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamanın etkisi ile marketin ön kapısında maddi hasar oluştu. Polis, olayın ardından çevrede zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Polis, markete patlayıcı madde ile saldıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 04.06.2017 23:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadere Bak! İntihar Etmek İsteyen Kadını Kurtarmak İsterken Canından Oldu
Kadere Bak! İntihar Etmek İsteyen Kadını Kurtarmak İsterken Canından Oldu
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü
Kabaceviz Şelaleleri’nde Ölüm Selfiesi!
Kabaceviz Şelaleleri’nde Ölüm Selfiesi!
Sınırda Yıpranan PYD Paçavrası ve ABD Bayrağı Yenilendi!
Sınırda Yıpranan PYD Paçavrası ve ABD Bayrağı Yenilendi!
Ulaştırma Bakanı, BTK Demiryolu Hattı İnşaatında!
Ulaştırma Bakanı, BTK Demiryolu Hattı İnşaatında!
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak Yakalandı
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak Yakalandı
CHP : Şırnak'ta Askerin Beyni Yok Oldu!
CHP : Şırnak'ta Askerin Beyni Yok Oldu!
Bazı Şehit ve Gazi Dernekleri İhale Peşinde Koşuyor!
Bazı Şehit ve Gazi Dernekleri İhale Peşinde Koşuyor!
Lokma Yiyenler İşten Atıldı!
Lokma Yiyenler İşten Atıldı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim