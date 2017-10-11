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PKK'nın Hedefindeki Korucular: 'Şehit Olacağımızı Biliyoruz'

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ederken, yaklaşık 35 yıldır bölgede PKK ile mücadelede aktif rol alan ve bugüne kadar binlerce şehit veren güvenlik korucularının şehit sayısındaki artışın nedenini Korucular Birliği Başkanı Ziya Sözen anlattı.

11 Ekim 2017 Çarşamba 14:41
PKK'nın Hedefindeki Korucular: 'Şehit Olacağımızı Biliyoruz'

GÖKÇE YILMAZ / HABER24.COM ÖZEL HABER


8 Ekim günü Diyarbakır Silvan'da teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve tedavi için GATA'ya kaldırılan Murat Bartev şehit oldu. Bir ay içinde şehit olan Güvenlik Korucuları sayısı 8'e çıkarken, Korucular Birliği Başkanı Ziya Sözen son dönemlerde artan şehit sayısının nedenlerini değerlendirdi.

KANDİL: KORUCULAR HAİNLİKTEN VAZGEÇMEDİ!

Yaklaşık iki ay önce PKK'nın telsiz konuşmalarında Kandil'in talimatları yansıyor. Yapılan konuşmalarda, Kandil 'Bütün çabalarımıza rağmen Korucular hainliklerinden -bizim devletin yanında yer almamızı hainlik olarak nitelendiriyorlar- vazgeçmediler, o yüzden onların üzerine daha çok gidin, onlara daha çok saldırın, kendileri ve ailelerini etkisiz hale getirin.' şeklinde, sürekli sahadaki sözde komutanlarına talimat verdiklerini görüyoruz. Ayrıca son zamanlarda korucularımızın özel timlerinin oluşturulması ile terörle ve teröristle mücadeleda daha aktif görev almaları anlaşılan PKK'yı ve Kandil'i rahatsız etmiştir. 

ŞEHİT SAYISI 1800 CİVARINDA

Bugün, iki gün önce Silvan'da yaralanan arkadaşımız Murat Bartev GATA'da biraz önce şehit oldu. Son bir ay içinde 8 arkadaşımız şehit oldu. Toplam korucu şehit sayımızda 1800 civarına ulaştı.

'DEVLET SİZİ UNUTTU, TERK ETTİ'

Bunlar yine çözüm sürecinde korucularımızı sokak ortalarında, şehit etme talimatı vermişti. O dönemde gönderdikleri mektuplarla, oradaki yerel sempatizanları kullanarak ya da sözde PKK'lı din tüccarlarını kullanarak, korucularımızın koruculuğu bırakması yönünde çok ciddi anlamda baskı uyguluyordu. İşte o çözüm süreci rehavetinden yararlanarak, 'Devlet sizi unuttu, devlet sizi terk etti. Bu yanlış yoldan dönün!' gibi sürekli tehdit mektupları ya da ikna mektupları gönderiyorlardı. Ama korucularımız hiç bir dönem bunların ne tehdit mektuplarına ne de araya koydukları, ikna etmek için gönderdikleri kişilere itibar etmediler, boyun eğmediler.

SONUNDA ŞEHİTLİK, GAZİLİK VAR BİLİYORUZ

Biz görevimizin başındayız. Yaptığımız görevin sonunda şehit olmanın, gazi olmanın da olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu uğurda, yani bundan sonrada elbette ki şehit vereceğiz ama bu haklı davamızda sonuna kadar mücadele edeceğiz.

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