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PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 16 kişi gözaltında

İzmir'de hain terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H adına toplumsal olaylarda yer alan ve kamu malına zarar veren 16 kişi, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

05 Ekim 2017 Perşembe 11:05
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 16 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir'de hain terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, YDG-H adına kentteki toplumsal olaylarda molotofkokteyli atan ve kamu mallarına zarar verdiği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son Güncelleme: 05.10.2017 11:17
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