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PKK Militanı Bombalı Aracın Yanında Öldürüldü!

Malatya'da hazırladığı bombalı araçla eylem yapmak için hazırlık yapan PKK'lı terörist silahları ve bomba malzemeleri ile ölü ele geçirildi...

02 Haziran 2017 Cuma 14:15
PKK Militanı Bombalı Aracın Yanında Öldürüldü!

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesindeki mezarlıkta, bir teröristin önceden gömdüğü bombaları otomobile yerleştirdiğini gören bir vatandaşın ihbarı üzerine hemen olay yerine giden polisler, ‘teslim ol’ çağrısında bulundu. Çıkan çatışmada ölü ele geçirilen teröristin ‘Azad/Güle’ kod adını kullanan PKK'lı Hüseyin Gümüş olduğu belirlendi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak konuyla ilgili olarak bugün Emniyet Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. Toprak, teröristin 3 gün önce Malatya’ya geldiğini ve eylem yapmak için kamu kurum ve kuruluşlarında keşif yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

"Saat 00.05 sıralarında 155 Polis İmdat hattını arayan bir vatandaşımızın ilimiz Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mezarlığı mevkiinde bir şahsın toprağı kazdığı, çıkardığı birtakım malzemeleri yanında bulunan beyaz renkli arabanın bagajına koyduğu ve şahsın aynı zamanda uzun namlulu silah taşıdığı bilgisini aktarması üzerine, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen titiz ön çalışma neticesinde söz konusu bölgede bir erkek şahsın yanında uzun namlulu silah olduğu halde jelikan olarak tabir edilen bidonlardan çıkardığı beyaz bir takım malzemeleri gömülü olduğu yerden çıkararak araç içerisine yerleştirdiği tespit edilmiş. İl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terör Savcılığı ile koordine kurulmuş İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda şahsa yapılan dur ikazına şahsın ateşle karşılık vermesi üzerine gerçekleşen kısa süreli çatışma neticesinde örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan incelemelerde; şahsın üzerinde kendi fotoğrafı yapıştırılmış A. Z adına düzenlenmiş sahte kimlik ile bir adet AK 47 Kalaşnikof marka silah ile bu silaha ait 4 dolu şarjör, 8 varil içerisinde 500 kilo civarı Amonyum nitrat, 1,5 kg civarı plastik patlayıcı (ilk değerlendirmede A4 plastik patlayıcı), infilaklı fitil, pil blokları, açma kapama butonları ve sigortaları,  8 fünye ve bomba düzenekleri ele geçirilmiş.

DİYARBAKIR'DAKİ KAMYONET ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen 44 plakalı 97 model opel vectra beyaz binek aracın H.I. isimli şahıs tarafından 09.05.2017 tarihinde ilimizde tescil edildiği ve örgüt mensubuna verildiği değerlendirildiği, aynı zamanda H.I. isimli şahsın 18.05.2017 tarihinde Diyarbakır ilinde de bir kamyonet satın aldığının tespit edilmesi üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucunda adı geçen şahıs ile yine örgüt adına saldırı eyleminde kullanılacağı anlaşılan 73 AH 544 plaka sayılı kamyonetin yakalanması sağlanmıştır.

EYLEM İÇİN KEŞİF YAPIYORDU

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince devam eden çalışmalarda ölü olarak ele geçirilen örgüt mensubunun Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Azad/Güle (K) Hüseyin Gümüş isimli şahıs olduğu, şahsın 2016 yılı Mart ayında İzmir ilinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu örgüt mensubu hakkında Emniyet güçlerimizce eylem ve hedef tespiti amacıyla yürütülen titiz çalışma neticesi şahsın birkaç gündür ilimiz merkezinde kamu binalarına ve Emniyet güçlerimize yönelik keşif faaliyetlerinde bulunduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. Uzaktan kumandalı bombalı araç saldırısı veya fedai tarzı büyük bir eylem önlenmiştir. Etkisiz hale getirilen örgüt mensubuna yardım ve yataklık eden şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Terörle mücadele noktasında başta PKK/KC, FETÖ/PDY, DEAŞ/İŞİD, DHKP/C, MLKP ve benzeri ülkemizi, devletimizi ülkemizin bekasını hedef alan tüm terör örgütleri ile kararlı ve etkin mücadelemiz bundan böylede devam edecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın çevreye, etrafa duyarlı bir şekilde dikkatini toplayarak yaşanabilecek değişikliklerde ilgili güvenlik birimlerine bilgi vermeleri hususu kamuoyuna arz olunur. “



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