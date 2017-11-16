PKK'lı elebaşı can güvenliği için Türkiye'ye sığındı !

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri eski sözcüsü olan Talal Sülo , Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu'na teslim oldu.Cerablus'a kadar arabayla gelen Sülo'nun yanında sadece erzak malzemeleri bulunduğu öğrenildi.

Cerablus'a gelerek Özgür Suriye Ordusu'na teslim olan Talal Sülo daha sonra ÖSO tarafından MİT'e teslim edildi.

Özgür Suriye Ordusu yetkilileri ile görüşüğ can güvenliği güvencesi aldığı iddaa edilen Sülo'nun görüşme sonrasında teslim olduğu öğrenildi.Daha sonra da Sülo'nun Türk yetkililer tarafından sorgulanmak üzere Gaziantep’e götürüldüğü iddia edildi.

Cerablus’ta Özgür Suriye Ordusu mensupları ve Türk askerleri ile Türk istihbarattından kişilerce alınan Silo’nun Türkiye’ye transferi için çalışma başlatıldı. Çalışmanın herhangi bir suikasta dönüşmemesi için detaylı bilgi de verilmediği öğrenildi.

Suriye'deki İçsavaştan önce orduda albay rütbesinde görev yapan 1965 doğumlu Talal Silo, Çobanbey-Elbeyli bölgesinden Türkmen kökenli bir Suriye vatandaşı olarak biliniyor.