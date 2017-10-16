Galeriler Videolar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106474
ALTIN
152.769
DOLAR
3.6443
STERLİN
4.8431
EURO
4.3029
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar...
Çanakkale ve Bodrum'da Yangın Paniği!
Çanakkale ve Bodrum'da Yangın Paniği!
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Monaco-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın !...
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39...
Galatasaray taraftarı Konya'da saldırıya uğradı !
Galatasaray taraftarı Konya'da saldırıya uğradı...

PKK, Kerkük'e Girdi! İşte O Anlar!

IKYB Lideri Mesut Barzani Kerkük konusunda PKK'dan yardım istedi. Yıllardır PKK'ya kol kanat geren Barzani, Irak ordusu ve' Haşdi Şabiye karşı PKK'yı kullandı.

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:57
PKK, Kerkük'e Girdi! İşte O Anlar!

Irak Ordusu ile İran'a yakın Şii  Haşdi Şabi milisleri, Türkmen kenti Kerkük'te Peşmerge ile çatışmaya başladı. Irak Ordusu ie Haşdi Şabi milisleri karşısında ağır kayıplar veren Barzani, Peşmergelerine destek vermeleri için PKK'dan yardım istedi.

Kerkük'e giren PKK militanları ellerindeki ağır silahlarla saldırıya geçti. Kentteki bir köprüye mevzilenen PKK militanları, özellikle  Haşdi Şabi milislerinin konuşlandığı alanlara ateş açmaya başladı.

Yıllarca Kandil dağını PKK militanlarına açan ve PKK'nın bölgesel yönetim sınırları içinde rahat hareket etmesine olanak sağlayan Barzani'nin bu hamlesi, PKK ile ne kadar yakın ilişkide olduğununun da bir göstergesi olarak değerlendirildi...

Son Güncelleme: 16.10.2017 15:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
Kuzey Irak sınırında hain saldırı 2 şehit
Kuzey Irak sınırında hain saldırı 2 şehit
Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!
Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!
Uşak Gölü'nde korku dolu anlar !
Uşak Gölü'nde korku dolu anlar !
Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!
Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!
Bakan Naci Ağbal'dan taşeron işci açıklaması !
Bakan Naci Ağbal'dan taşeron işci açıklaması !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İnşaat iskelesi çöktü ! 7 işci yaralandı
İnşaat iskelesi çöktü ! 7 işci yaralandı
Hakkari'de göçmen faciası ! 65 kişi yaralandı
Hakkari'de göçmen faciası ! 65 kişi yaralandı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim