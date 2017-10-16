PKK, Kerkük'e Girdi! İşte O Anlar!

Irak Ordusu ile İran'a yakın Şii Haşdi Şabi milisleri, Türkmen kenti Kerkük'te Peşmerge ile çatışmaya başladı. Irak Ordusu ie Haşdi Şabi milisleri karşısında ağır kayıplar veren Barzani, Peşmergelerine destek vermeleri için PKK'dan yardım istedi.



Kerkük'e giren PKK militanları ellerindeki ağır silahlarla saldırıya geçti. Kentteki bir köprüye mevzilenen PKK militanları, özellikle Haşdi Şabi milislerinin konuşlandığı alanlara ateş açmaya başladı.



Yıllarca Kandil dağını PKK militanlarına açan ve PKK'nın bölgesel yönetim sınırları içinde rahat hareket etmesine olanak sağlayan Barzani'nin bu hamlesi, PKK ile ne kadar yakın ilişkide olduğununun da bir göstergesi olarak değerlendirildi...