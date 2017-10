PKK Celal Talabani İçin Taziye Mesajı Yayınladı : Celal Amcayı Kaybettik

PKK TALABANİ'YE 'CELAL AMCA' DİYE HİTAP ETTİ!



Celal Talabani'nin kendilerine her fırsatta destek verdiğinin altını çizen PKK, yaptığı yazılı açıklamada, "Mam Celal’in ulusal birlik konusunda yaptığı çalışmalar da hiçbir zaman unutulmayacaktır. Ulusal kongre temelinde birliğin gerçekleşmesi her zaman en büyük özlemi olmuştur. Bu tür çabaları her zaman teşvik etmiş, desteklemiştir. Önder Apo ve Kürt Özgürlük Hareketi ile ilişkilerini de birliğin önemli bir zemini olarak ele almış, bu ilişkileri her zaman Kürt birliğinin çimentosu olarak görmüştür."sözlerine yer verdi...



CELAL TALABANİ CUMA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK!



Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin cenazesi, Cuma günü Kuzey Irak'ın Sülaymaniye kentinde toprağa verilecek. Cenazeyi teslim almak için Almanya'ya giden Celal Talabani'nin çocukları Kubad ve Pavel Talabani çok üzgün olduklarını açıklarken, 1 haftalık yas ilan edilen Kuzey Irak'ta eğlence merkezleri kapalı kalacak.