PKK ait sığınaklarda 'Kürtçe İncil' bulundu !

Yurdun dört bir yanında devam eden terör operasyonları çerçevesinde terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Son dakika gelen haberlere göre Muş'ta PKK'lı teröristlere ait olduğu öğrenilen sığınaklar bulundu.