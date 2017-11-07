Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
112272
ALTIN
159.023
DOLAR
3.8812
STERLİN
5.0991
EURO
4.4909
SON DAKİKA ..Teksas Üniversitesi'nde silah sesleri !
SON DAKİKA ..Teksas Üniversitesi'nde silah...
Parlamento Tahliye Edildi!
Parlamento Tahliye Edildi!
Ligin en 'BABA' kalecisi Fernando Muslera !
Ligin en 'BABA' kalecisi Fernando...
Mehmet Topal Beşiktaş'a mı gidiyor ?
Mehmet Topal Beşiktaş'a mı gidiyor...
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi düdük astı !
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi düdük astı...

PKK ait sığınaklarda 'Kürtçe İncil' bulundu !

Yurdun dört bir yanında devam eden terör operasyonları çerçevesinde terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Son dakika gelen haberlere göre Muş'ta PKK'lı teröristlere ait olduğu öğrenilen sığınaklar bulundu.

07 Kasım 2017 Salı 16:00
PKK ait sığınaklarda 'Kürtçe İncil' bulundu !

Gerçekleştirilen terör operasyonlarında Muş'un Şenyayla İlçesi'nde PKK'lı teröristlere ait olduğu öğrenilen sığınaklar bulundu.Sığınakların içerisinde gıda malzemeleri , şişme botlar , kürtçe incil ve zerduşluk ile ilgil kitaplar bulundu.

Muş'un Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınaklarda yaşam malzemelerinin yanı sıra Kürtçe İncil'de bulundu.

Operasyonlar çerçevesinde tespit edilen sığınaklarda bölgede bulunan Murat Nehri'nden karşı kıyısına geçmek için kullanıldığı düşünülen şişme botta bulundu.

Bölgede geniş çaplı terör operasyonları devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında intihar !
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında intihar !
Hükümete Tepki Gösteren Yarbay, CHP'ye Üye Oldu!
Hükümete Tepki Gösteren Yarbay, CHP'ye Üye Oldu!
Tek Taş Yüzük Vaadiyle Sapıklık!
Tek Taş Yüzük Vaadiyle Sapıklık!
Çorum'da dehşet : Yeni doğan bebeğini poşete koyup attı !
Çorum'da dehşet : Yeni doğan bebeğini poşete koyup attı !
Devlet Bahçeli'den Gazi'lere saldıran kişilere çok sert sözler !
Devlet Bahçeli'den Gazi'lere saldıran kişilere çok sert sözler !
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi :Ölü ve yaralılar var !
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi :Ölü ve yaralılar var !
Benzine Yeni Zam Yolda!
Benzine Yeni Zam Yolda!
Lise'de korkunç patlama : Ölü ve yaralılar var !
Lise'de korkunç patlama : Ölü ve yaralılar var !
FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon!
FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim