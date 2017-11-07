PKK ait sığınaklarda 'Kürtçe İncil' bulundu !

Gerçekleştirilen terör operasyonlarında Muş'un Şenyayla İlçesi'nde PKK'lı teröristlere ait olduğu öğrenilen sığınaklar bulundu.Sığınakların içerisinde gıda malzemeleri , şişme botlar , kürtçe incil ve zerduşluk ile ilgil kitaplar bulundu.
Muş'un Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınaklarda yaşam malzemelerinin yanı sıra Kürtçe İncil'de bulundu.
Operasyonlar çerçevesinde tespit edilen sığınaklarda bölgede bulunan Murat Nehri'nden karşı kıyısına geçmek için kullanıldığı düşünülen şişme botta bulundu.
Bölgede geniş çaplı terör operasyonları devam ediyor.