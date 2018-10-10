İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın 9 ayında güvenlik güçleri 108 bin 105 operasyonda piyasa değeri 2 milyar 834 milyon lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda, 149 bin 836 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 17 bin 52'si tutuklandı.

Bu yıl geçen yıla göre, operasyon sayısında yaklaşık yüzde 31'lik, gözaltı sayısında yaklaşık yüzde 28'lik, tutuklu sayısında ise yüzde 9'luk artış yaşandı.

GEÇEN YILA GÖRE ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI İSE YÜZDE 51 ARTTI

Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturu madde satışına yönelik başarılı operasyonlarını aralıksız sürdüyor. Zehir satıcılarına yönelik 2018'in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57'si tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gözaltı sayında yaklaşık yüzde 28'lik, tutuklu sayında ise yüzde 9'luk bir artış oldu. Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 2018'in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 17 bin 57'si tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yaklaşık yüzde 31'lik, gözaltı sayında yaklaşık yüzde 28'lik, tutuklu sayında ise yüzde 9'luk bir artış oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 82 bin 773 operasyonda 117 bin 280 kişi gözaltına alınmış, bunların 15 bin 618'i tutuklanmıştı.



OPERASYONLARDA 2 MİLYAR 834 MİLYON LİRA TUTARINDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 2018'in 9 ayında piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda; 59 ton 331 kilogram esrar, 13 ton 22 kilogram eroin, 1 ton 89 kilogram kokain, 207 kilogram afyon, 579 kilogram bonzai, 328 kilogram metamfetamin, 5 milyon 724 bin 635 adet ectasy, 9 milyon 455 bin 291 adet captagon,1 milyon 220 bin 364 adet sentetik ecza ve 8 milyon 071 bin 757 adet kök kenevir ele geçirildi.



ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI YÜZDE 51 ARTTI

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ele geçirilen madde miktarlarını da arttırdı. Geçen yıla göre eroin yaklaşık yüzde 51, kokain yüzde 51, ectasy yüzde 245, sentetik ecza yüzde 163 arttı. Metamfetamin yüzde 18, afyon yüzde 16, bonzai yüzde 24, captogon ise yüzde 54 azaldı.

SON BİR AYDA ELE GEÇİRİLEN ESRAR MİKTARI GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 224 ARTTI

Son bir ayda 939 kilogram eroin, 11 ton 253 kilogram esrar, 10 kilogram kokain, 28 kilogram afyon, 36 kilogram bonzai, 22 kilogram metamfetamin, 1 milyon 500 bin adet kök kenevir , 780 bin 544 adet captagon 23 bin 786 adet sentetik ecza ve 351 bin 296 adet ectasy ele geçirildi. Ele geçirilen uyu?turucu madde miktarında bu yılın eylül ve ağustos ayları kıyaslandığında; esrar yüzde 224, bonzai yüzde 152, metamfetamin yüzde 30, captagon yüzde 762, sentetik ecza yüzde 114, kenevir yüzde 69 arttı.

Görüntü dökümü (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

-Operasyon görüntüleri

ANKARA ()