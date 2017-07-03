Galeriler Videolar
İstanbul 31°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
100515
ALTIN
140.597
DOLAR
3.5439
STERLİN
4.5924
EURO
4.0310
Ali Sunal : Babamın Kokusunu Özlüyorum
Ali Sunal : Babamın Kokusunu...
Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer Memleketine Uğurlandı
Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer...
Pendik'te Müteahhit Çatışması : 3 Yaralı
Pendik'te Müteahhit Çatışması : 3...
Adalet Yürüyüşünde Konuşan Şenay Günaydın Tutuklandı
Adalet Yürüyüşünde Konuşan Şenay Günaydın...
Tekirdağ'da Kömür Ocağında Göçük : 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Kömür Ocağında Göçük :...

Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer Memleketine Uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:25
Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer Memleketine Uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki Güvendağı Bölgesi'nde PKK'lı teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infalak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. 

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcısı Bekir Abacı,Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Engin Pınar,  İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve askeri yetkililer katıldı. Törende şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer'in özgeçmişi, ardından da dua okundu.

Daha sonra şehit  Uzman Çavuş Sezer'in  cenazesi, bir süre silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak tekbir getirilerek helikoptere bırakıldı. Şehit Uzman Çavuş Sezer'in  cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine  uğurlanmak üzere helikopterle Van'a gönderildi.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Sunal : Babamın Kokusunu Özlüyorum
Ali Sunal : Babamın Kokusunu Özlüyorum
Generalin Üzerinde Yakalanan Not İddianameye Girdi!
Generalin Üzerinde Yakalanan Not İddianameye Girdi!
Pendik'te Müteahhit Çatışması : 3 Yaralı
Pendik'te Müteahhit Çatışması : 3 Yaralı
Eşini Alkol Yüzünden Öldürdü
Eşini Alkol Yüzünden Öldürdü
Bodrum Atık Deposunda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı!
Bodrum Atık Deposunda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı!
Orman Yangını İzmir'de Elektrik Kesintilerine Neden Oluyor
Orman Yangını İzmir'de Elektrik Kesintilerine Neden Oluyor
Alanya Ormanı Yanıyor! Rüzgar Yön Değiştirdi, Yangın Köylere Sıçradı!
Alanya Ormanı Yanıyor! Rüzgar Yön Değiştirdi, Yangın Köylere Sıçradı!
Adalet Yürüyüşünde Konuşan Şenay Günaydın Tutuklandı
Adalet Yürüyüşünde Konuşan Şenay Günaydın Tutuklandı
Tekirdağ'da Kömür Ocağında Göçük : 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Kömür Ocağında Göçük : 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim