Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer Memleketine Uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki Güvendağı Bölgesi'nde PKK'lı teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infalak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.



Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcısı Bekir Abacı,Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Engin Pınar, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve askeri yetkililer katıldı. Törende şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer'in özgeçmişi, ardından da dua okundu.



Daha sonra şehit Uzman Çavuş Sezer'in cenazesi, bir süre silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak tekbir getirilerek helikoptere bırakıldı. Şehit Uzman Çavuş Sezer'in cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine uğurlanmak üzere helikopterle Van'a gönderildi.