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Pilot Hava Değil, Kara Trafiğinden Şikayetçi Oldu!

Alana uçağını indiren pilot, tehlikeye neden olabilecek şekilde önündeki iki uçağın arasından geçen apronda görev yapan bir aracı Kule'ye şikayet etti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
Pilot Hava Değil, Kara Trafiğinden Şikayetçi Oldu!

Atatürk Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra park yerine giden bir uçağın pilotu, tehlikeye neden olabilecek şekilde önündeki iki uçağın arasından geçen apronda görev yapan bir aracı Kule'ye şikayet etti. Kule ise uçakların arasından geçen aracın plakasını pilota sordu.

Atatürk Havalimanı'nda DHMİ ekipleri kurallara uyulması adına denetimlerde bulunurken iki uçağın arasından tehlikeye yol açabilecek şekilde yasak olmasına rağmen bir araç geçti. Konuyla ilgili Atatürk Havalimanı'na inip park yerine giden bir uçağın pilotu ile Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Pilot, hava trafik kontrol merkezine önünde gerçekleşen olayı rapor ederek iki uçağın arasından geçen apronda görev yapan araç ile ilgil olarak çalışma başlatıldığı bildirildi.  Pilot ile kule arasında yapılan konuşma ise şöyle:

“ Pilot, "Efendim küçük araçlardan bir tanesi iki uçağın arasından geçti. Bizim hemen önümüzden geçti bilginize.Bagajları çekenlerden"

 Pilotun yaptığı bu anonstan sonra, hava trafik kontrolörü de pilota aracın plakasını görüp görmediğini sorarak aracın geçtiği yere bir araç göndereciğini söyledi. 



Son Güncelleme: 21.06.2017 11:09
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