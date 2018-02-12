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Pentagon 2019 Yılı Bütçesini Açıkladı: PYD/PKK'ya 550 Milyon Dolar!

ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı (Pentagon), 2019 mali yılı savunma bütçe tasarısını açıkladı. Buna göre, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın da aralarında bulunduğu terör örgütlerine 550 milyon dolar fon ayrıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 22:53
Pentagon 2019 Yılı Bütçesini Açıkladı: PYD/PKK'ya 550 Milyon Dolar!

AA muhabirinin Pentagon’dan edindiği genel bütçe tasarı belgesinde ABD, 2018 mali yılında toplam 1,8 milyar dolar ayırdığı "DEAŞ karşıtı operasyonlar kapsamında Irak ve Suriye’de eğit-donat programına" 2019 mali yılı için 1.4 milyar talep etti. 

Pentagon, 2018 mali yılı bütçesinde SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın da aralarında bulunduğu ABD’nin Suriye’deki ortaklarına 500 milyon dolar ayırmışken, bu rakam 2019 mali yılı için 550 milyon dolara çıkarıldı. Irak’ta peşmerge ve Irak ordusunun eğitimi ve teçhizat yardımı için ise 850 milyon dolar ayrıldı. 

SDG KAMUFLAJI ALTINDA, PYD/PKK'YA FON AYRILIYOR!

ABD öncülüğündeki koalisyonun önce 30 bin kişiden oluşacak sınır güvenlik gücü olarak açıkladığı, ancak daha sonra "iç güvenlik ve istikrar gücü" olarak nitelendirdiği SDG kamuflajı altındaki PYD/PKK ordusu için de fon ayrılmış olması dikkat çekti. Belgede Suriye için 300 milyon doların yanı sıra “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar ayrıldığı ifade edildi. 

BÜTÇEDE 80 MİLYAR DOLAR ARTIŞ 

2018 mali yılı için Pentagon tarafından hazırlanan ilk tasarıda toplam bütçe 606 milyar dolar talep edilmişkenken, 2019 mali yılı için talep edilen rakam 80 milyar dolar artırılarak 686 milyar dolara çıkarıldı. 

Kongre’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası başlığı ile nihai tashihatlar yaptığı 2018 mali yılı savunma bütçesinin toplamda 692 milyar dolara çıkarıldığı göz önüne alındığında 2019 savunma bütçesinin 800 milyar dolara yaklaşacağı ifade ediliyor. 

ABD’de savaş fonu olarak da bilinen Savunma Bütçesinde Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu için 2018 mali yılı için 65,8 milyar dolar ayrılmışken, 2019 mali yılı için talep edilen rakam 23.2 milyar dolar artırılarak 89 milyar dolara çıkarıldı. 

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