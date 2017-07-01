Pendik'te Müteahhit Çatışması : 3 Yaralı

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik Kurtköy'de bulunan bir müteahhitin ofisine gelen kişiler ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Müteahhit ile toprak sahibi olduğu belirtilen kişiler arasındaki tartışma silahlı kavgada dönüştü.



Ofisteki Yunus Kahrıman, Erdoğan Kahrıman ve Turan Kahrıman'ı yaralayan grup, geldikleri araca binerek uzaklaşmak istedi. Ancak ofistekiler de dışarıya çıkarak karşılık verdi. Sokak ortasındaki çatışma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



O anları kaydedenler büyük panik yaşadı. Kırmızı bir araçla kaçan kişiler hızla uzaklaşırken yaralılar için ambulans çağrıldı. Akraba olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.