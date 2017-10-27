Patent Başvurusunu Gökçek Yapmamış!

Hürriyet.com haberine göre, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek adına temmuz ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurularak “İ.Melih Gökçek ar/vr” için 5 kategoride marka tescil başvurusu yapıldı. Haberi öğrenen Gökçek, Basın Danışmanı Avni Kavlak aracılığıyla başvuruyu yapanın kendisi olmadığını söylerek, patentin engellemesini istedi.

Kavlak konuya açıklık getirerek, patent başvurusunun Gökçek'in bilgisi dışında geliştiğini ve bu başvuruyu yapanların kötü niyetli olduğunu açıkladı. Türk Patent Kurumu'ndan yetkililerle görüştükleri söyleyen Kavlak, başvurunun engellenmesini istediklerini ve o kişi hakkında da yasal başvuruları yapacaklarını söyledi.