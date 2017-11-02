Pasaportlar Daha Güvenli Hale Geliyor...

Hürriyet.com'un haberine göre, İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen pasaportlarda değişikliğe gidilecek. TC kimlik kartlarında da kullanılan polikarbon malzemeden imal edilecek pasaportlar aynı zamanda Avrupa Birliği Vize Serbestliği kriterlerinden Yüksek Güvenlik Unsuru (Genişletilmiş Erişim Kontrolü) özelliğini de destekleyecek yani vrupa Birliği Vize Serbesti uygulandığında değiştirilmesine gerek kalmayacak.

Şahsi bilgilerin olduğu sayfa, yeni TC kimlik kartlarında olduğu gibi polikarbon malzemeden yapılacak. Pasaport sahibinin bilgileri, polikarbonun üzerine lazerle yazılacak ve çipler de aynı sayfada yer alacak. Yeni nesil pasaportlar, mevcut pasaportlara göre, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak.

Birden fazla güvenlik katmanının bulunduğu yeni nesil pasaportlarda, vize ve giriş-çıkış damgasının uygulandığı diğer 38 sayfada, Türkiye'nin değişik tarihi ve turistik yerlerinin imajları da yer alacak.