Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla 'Ankara döneri' dağıttı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Kızılay'da 'Ankara döneri' dağıttı.



AK Partili Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davasından kazandığı 27 bin TL ile Kızılay'da 'Ankara döneri' dağıtmaya karar verdi. Döner dağıtım için bugün Kızılay'da tezgah kuruldu. Döner tezgahının etrafında uzun kuyruklar oluştu. Alana gelen Özhaseki, adaletin eninde sonunda yerini bulduğunu belirtti.



'ADALET YERİNİ BULUYOR'

'Kötülük yapanların yaptıkları kötülük yanına kalıyor' kuralının değiştiği bir günde olduklarını söyleyen Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu:

"Adalet yerini buluyor ama kötülerin de kötülüklerini ispatladığımız bir gün ortaya çıkmış oldu. FETÖ operasyonuyla görevinden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanının yerine yine bir operasyonla Kemal Bey'i getirdiler. Siyaset dürüst adam işidir. Siyaset namuslu adamların işidir. Hizmet etmek de zaten dürüst, namuslu insanların işidir. Ankara'mız için de ortaya koyduğumuz projeler ortada. Ancak biraz keyif olsun, biraz da şenlik olsun, biraz da kötüler belli olsun diye kazandığımız yeni davayla ilgili sizlere burada Ankara döneri ikram etmek istedim. Herkese afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Keşke bunlar söylenmese, keşke kamu görevi yapan insanlar da üzülmese. Çünkü, o iftiralar karşısında ne kadar üzüldüğümüzü anlatamayız. Bunun para ile karşılığı yok. Bunun bu tür şenliklerle karşılanacak tarafı da yok. Keşke Kemal Bey de kendine dürüst bir yol izlese. Oturduğu evi satmamasının tek bir yolu var; Yalan söylemeyecek, iftira etmeyecek, kimsenin onuruyla oynamayacak, o zaman da evini satmak zorunda kalmaz."



ANKARA ​DÖNERİ VE AYRAN DAĞITTI

Konuşmasının ardından döner tezgahının başına geçen Özhaseki, döner kestikten sonra, "İnsan olan asla yalan söylemez ve iftira etmez. Adam olan yalan söylemez ve iftira etmez. Bu önemli, bunun altını çiziyorum. Allah Kemal Bey'i iftiradan, yalan söylemekten korusun. Ona bir dost tavsiyesi bu" dedi. Özhaseki, daha sonra vatandaşlara Ankara döneri ve ayran dağıttı.



'ORADA SADECE IĞDIR YOK'

Yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Iğdır'da aday çıkarmama hamlesinin hatırlatılması üzerine, "Meral Hanım samimiyse orada sadece Iğdır yok, onlarca yer var. CHP'nin arkasına takılmasın, HDP'lilerin olduğu ortamda CHP'lilerle iş yaparken Meral Hanım onlara takılıp da arkalarından gitmesin" ifadelerini kullandı.



'BELKİ DE BİRÇOK YERDE ADAY ÇEKECEĞİZ'

31 Mart yerel seçimleri için MHP ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Özhaseki, "Belki MHP'li arkadaşlarımız bazı yerlerde, belki de birçok yerde biz aday çekeceğiz. Oradaki temel hedefimiz bizim belli. Bütün Türkiye biliyor ki, Kandil'in izni olmadan bazı yerlerde kimse ne aday ilan edebilir ne de ortaya çıkabilir. O zaman niye oralarda sadece Iğdır'ı sembol gibi söyleyip de, suç bastırır gibi veyahut da milli olduğunu göstermek ister gibi bir tavra giriyor ki; birçok yer var. HDP'nin yüzde 90- 95 oy aldığı yerler var. Bunların hepsinde onlarca yerde aynı tavrı bekleriz ondan da" dedi.



'CHP BÜYÜK BİR PİŞKİNLİKLE BU İŞİ DEVAM ETTİRİYOR'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, sözlerine tepki gösteren AK Partili Özhaseki, şöyle konuştu:

"Duyduğumuz zaman irkileceğimiz bir söz. Batıda da güya bize kaybettireceklermiş. Bunu nasıl yapıyorlar? CHP üzerinden yapıyorlar. CHP de büyük bir pişkinlikle bu işi devam ettiriyor. Bir taraftan PKK'nın siyasi uzantısıyla bu görüşmeleri önce saklamaya çalışıyorlardı sonra saklanamaz hale gelince, tam söyleyemiyorlar ama 'Biz bunlarla görüşüyoruz ne var bunda' diyen de yok. Ama bir mırın kırınla görüşmeye devam ediyorlar. Bir taraftan da milliyetçi oylara göz koyuyorlar. Tebrik etmek lazım. İkisini bir araya getirebilmek çok kolay bir şey değil. Şimdiki CHP yönetimi maşallah bunu da başardı. Ancak bunlar masa başında bir araya geliyor. Şu ara sokağa girdiğinizde vatandaş bunların sözüne inanıyor mu? Arkalarına düşüyor mu? Asla öyle bir şey yok. Kendilerini kandırıyorlar."



KARANFİL DAĞITTI

İllerden ve ilçelerden gelecek raporlara göre Cumhur İttifakı için aday geri çekilebileceğini aktaran Özhaseki, "Sıfatı hiç önemli değil. AK Parti veya MHP'nin orada aday çekmesi asla zor bir olay değil" dedi.

Özhaseki, açıklamalarının ardından Kızılay Meydanı'nı gezdi. Burada kent sakinlerinin sorunlarını dinleyen AK Partili Mehmet Özhaseki, bol bol fotoğraf çektirdi. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kurulan çiçek tezgahlarından karanfil alan Özhaseki, bu karanfilleri meydanda bulunanlara dağıttı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alandan görüntü

-Kuyruktan görüntü

-Döner tezgahından görüntü

-Özhaseki'nin konuşması

-Döner dağıtımı

-Detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()-