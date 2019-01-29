Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, "AK Parti iktidarları döneminde, gerek hükümet etmede gerek vesayetçi rejimi toprağa gömmede gerekse inançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yıl içinde çok şükür bir yere geldik. Bunun için büyük bir mücadele verildi; ancak kötülerin eline geçerse emin olun, yıkmak çok kolay. Bir anda yıkarlar, bir anda mahvederler" dedi. AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özhaseki, Sincan Kadın Kolları Vefa Toplantısı'na katıldı. Programda Mehmet Özhaseki'ye, eşi Neşe Özhaseki de eşlik etti. Milyonlarca üyesi, yüz binlerce ileri geleni olan partide herkesten 'evliya' olmasını bekleyemeyeceklerini kaydeden Özhaseki, "Ufak tefek hatası olanlar olabilir. Onların kulağını çekeriz, uyarırız, anlamıyorsa uzaklaştırırız. O hata yapanları uzaklaştırırız. Biz iyiler ordusuyuz. Kutsal yoldan kendimize has çizdiğimiz çizgide dosdoğru gitmeye gayret ediyoruz. İyi insanlarla kol kola girerek, bu mücadeleyi sürdüreceğiz biz" diye konuştu.

'LAİKLİK TEHLİKEYE Mİ DÜŞTÜ?'

Konuşmasında Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı'yı anımsatan Özhaseki, şunları söyledi: "Şimdi Meclis'te 100 kadar hanım kardeşimiz var. Yarısının başı açık, yarısının kapalı. Bunu söylemek bile ayıp. 'Açık mı, kapalı mı' derken, bile vallahi utanıyorum. Söylenmez ki bu konuşulacak bir şey değil, tercihleri insanın. Tabi ne oldu, laiklik tehlikeye mi düştü? Cumhuriyet'e bir şey mi oldu? Hayır. Huzur geldi, barış geldi, kol kola giriyorlar. Olması gereken de bu değil mi? Bugünlerin hepsi geride kaldı. Mücadele ederek, üstesinden geldik. Allah kötülere fırsat vermesin; çünkü bir şeyi başarabilmek ve kazanabilmek çok zordur. Bu saydığım AK Parti iktidarları dönemindeki gerek hükümet etmede gerek vesayetçi rejimi toprağa gömmede gerekse inançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yıl içinde çok şükür bir yere geldik. Bundan dolayı son derece mutluyum. Bunun için büyük bir mücadele verildi; ancak kötülerin eline geçerse emin olun yıkmak çok kolay. Bir anda yıkarlar, bir anda mahvederler. Bina yapmak 3 sene; ama yıkmak 3 gün."

'BURASI HEPİMİZİN EVİ'

Adaylığının AK Parti MYK ve MKYK'dan oy birliğiyle çıktığını vurgulayan Mehmet Özhaseki, Ankara'ya hizmet etmenin onurlu bir iş olduğunu söyledi. Özhaseki, "Burası herkesin şehri. Burası 80 vilayetten gelen bütün kardeşlerimizin söz söylemeye hakkı olan bir kent. Niye? Herkes var burada. Burası hepimizin kenti, evi. Burası başkent, herkesin gözü olan bir kent. Bir şehirde özellikle başşehirde belediye başkanı olmak bir faniye belki de dünyada nasip olabilecek en onurlu görevlerden biri. Allah önüme bir fırsat çıkardı, bir imtihan olarak önümüze koydu, ben de bunun hakkını vermeye çalışıyorum. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım sonra genel başkan yardımcılığı sonra bakanlık dönemi yine belediyeden sorumlu bakan olarak şimdi yine eski görevimde belediye başkanlarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevime devam ediyorum. Yıllardır Ankara'dayız. Çocuklarım burada okuduğundan dolayı 2000'li yıllardan beri buradayız. Ankara'yı biliyorum. Çalışma yaptık; Ankara insanı ne bekliyor, belediyelerden şikayetleri var mı, beklentileri var mı? Bunları tek tek tespit ettikten sonra 30 kişilik ekibimle projeleri tek tek yazdık" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI'MIZ MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu perşembe günü açıklayacağını kaydeden Özhaseki, "Bütün belediye başkanlarını çağırdık, geliyorlar. Orada bütün AK Parti'li belediyelerin uymak zorunda oldukları ana kuralları tek tek Cumhurbaşkanı'mız sıralayacak. 'Şunlara dikkat edeceksiniz, kentsel dönüşümü şöyle yapacaksınız, para yönetimini şöyle sağlayacaksınız, titizleneceğiniz konular şunlar, yönetim anlayışınız şu şekilde olacak' bunları tek tek anlatacak. Belediye başkanları dönüp, kendi şehirlerinde Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını alıp, anlatmaya devam edecekler. Yeni bir dönem başlatıyoruz. Sakınılması gereken insanların şikayetçi olduğu şeyleri de söyleyecek Cumhurbaşkanı'mız" dedi.

'ÇOCUKLARI GELECEĞE HAZIRLAYACAK PROJELER GEREK'

Eskiden sokakların daha güvenli olduğunu, çocukların sokaklarda oynayarak, büyüdüğünü belirten Özhaseki, "Orada çocuk, insan ilişkisini, sosyal ortamları öğrenirdi. Kendini geliştirirdi çocuk. Şimdi evde hapis, önünde bir bilgisayar. Bir sanal dünyada büyüyor çocuk. Gerçeklikten çok uzak büyüyor çocuk. Bazı çocukları görüyorum, adeta psikopatlaşmış. Bu korkutuyor bizi. Evlerde hapis gibi çocuk. 30- 40 katlı evlerde asansörde insanlar birbirine selam vermiyor. Bizim yeniden mahalle kültürüne dönmemiz gerektiği gibi bir taraftan da çocukları geleceğe hazırlayacak projelere imza atmamız gerekiyor. 'Çocuk köyü' projesinde 100'den fazla etkinlik var. 1 milyon metrekare araziyi tespit ettik. Orada çocuğu hayata hazırlayacak ne kadar iş varsa göreceksiniz. Bunun dışında bilim merkezinde deneyler yapacağı ortamı da hazırladık. Çocuklar anne- babalarını evde rahat bırakmayacak, 'Beni oraya götür' diyecek" diye konuştu.

'RAYLI SİSTEMLERİ ANLATIRKEN BU KADAR KEYİF ALMIYORUM'

'Uyanık kütüphane', 'çay- çorba- çamaşır' gibi projelerin raylı sistem projelerinin maliyetlerinin çok altında olduğunu kaydeden AK Parti'li Mehmet Özhaseki, "Bunlar olursa yaşadığı şehirden keyif alır insanlar. Bunlar olmazsa vahşice bir didişme, yaşadığı yerden de keyif almaz insanlar. Herkesin suratı asık olur. Özellikle gençliğimizde sabah kahvaltısı sorundu bizim için çamaşır zaten bir başka zorluk üniversitelerde. 'Çay -çorba- çamaşır' diye bir şey geliştirdik. Oralara çamaşır makineleri koyacağız. Yavrumuz geldiğinde çamaşırını bırakacak, akşam tertemiz alacak. Bunlar en kolay projeler; ama benim de en çok keyif aldığım projeler. Raylı sistemleri anlatırken, bu kadar keyif almıyorum" dedi.

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-Toplantıdan görüntü

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Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA, ()