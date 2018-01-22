Özgür Suriye Ordusu , Menbiç'e doğru yola çıktı !

Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının üçüncü gününde de bölgedeki hareketlilik devam ediyor.Özgür Suriye Orduları'nın hem Afrin kırsalında hem de doğudaki Menbic'te YPG'li teröristlerle çatışmaya girdikleri öğrenildi.Türkiye 11 köyü YPG'lilerden geri aldı, sınırda üç ayrı noktada harita değişti.

Savaş uçakları, gece saatlerinde Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı Cinderes bölgesini bombardımana tuttu. Kara birlikleri de terör hattını yarmak için YPG'lilerle sıcak çatışmaya girdi.

Türk askeri operasyonları yönetirken ÖSO askerleri de teröristlerin bölgeye döşedikleri mayınları temizleniyor.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Ankara'ya geldi. Uluslararası örgüt, Afrin harekâtına daha önce desteğini açıklamıştı.Türkiye tarafından başlatılan operasyonlar dünya basınınında da büyük yankı uyandırdı.Bölgede çok sayıda basın mensubu bulunuyor.

Ünlü Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, bugünkü analizinde "ABD'nin uzun vadede YPG'ye askeri garanti vermesi Türkiye'yi çileden çıkardı, Kürtlerin ABD ile tam işbirliği içine girdiğini düşünen Rusya, Suriye ve İran kızdı" diye yazdı.